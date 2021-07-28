В Одессе дети отравились прямо в больнице

Главное: В Одессе отравились дети. Произошло это прямо в больнице.

Детали: В Одессе произошел неприятный инцидент. О нем поведала местная полиция.

Как стало известно, в одной из местных больниц отравились дети в возрасте до четырнадцати лет. Пострадали пять несовершеннолетних.

Информируется, что они отравились после приема еды в медицинском учреждении во время стационарного лечения. Им уже оказана медицинская помощь.

Правоохранители говорят, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325.

В тему: В Одесской области массово отравились дети.