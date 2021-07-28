Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Киевлян попытались убедить, что вода из-под крана лучше бутилированной

Киевлян попытались убедить, что вода из-под крана лучше бутилированной

Агата Кловская
28.07.21 08:06
1297
Киевлян попытались убедить, что вода из-под крана лучше бутилированной

Главное: Киевлян заверили в качествах воды из-под крана. Она якобы лучше, чем бутилированная.

Детали: Киевлян попытались убедить в том, что вода из-под крана ничем не хуже бутилированной. Об этом сказано в сообщении «Киевводоканале».

Там, в частности, информировали, что их вода «проходит все необходимые стадии очистки и обеззараживания».

При этом уверяется, что за ее качеством постоянно следят специалисты как в процессе водоподготовки, так и в контрольных точках городской сети.

Отмечается: «Качество водопроводной воды соответствует действующим государственным санитарным правилам и нормам, поэтому вода из-под крана точно будет чистой и безопасной для здоровья».

Интересно, что коммунальщики говорят следующее: «Бутилированная вода или та, что продается в разлив, и которой сейчас чаще пользуются для приготовления пищи, не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов ее изготовления и не имеют соответствующих разрешительных документов».

Киевлян заверяют, что вода из-под крана «имеет естественный состав минералов, необходимый для организма человека, а бутилированная зачастую почти не содержит природных солей кальция и магния».

«Киевводоканал» отмечает: «Систематическое употребление исключительно дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма».

Резюмируется: «40% воды в городе уже обеззараживается без хлора, поэтому такая вода еще более качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов».

В тему: Опубликовано видео очередного «водопада» на мосту Патона.

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, вода, Киевводоканал, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.07.21 09:08

5 лучших фильмов из Гонконга

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

Рейдери в законі: як на Львівщині Феміда танцює під дудку «доброго самаритянина» Брезіцького
26.07.21 12:00

Рейдери в законі: як на Львівщині Феміда танцює під дудку «доброго самаритянина» Брезіцького

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.07.21 09:56

В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
28.07.21 09:41

Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ
28.07.21 09:02

Курс гривны продолжает свой небольшой, но стабильный рост
28.07.21 01:08

В Антарктиде найдена «мертвая земля»
28.07.21 00:15

Киевлян предупредили о затяжных грозах
28.07.21 00:01

В Одесской области массово отравились дети
27.07.21 23:23

Водителей киевских маршруток загнали в строгие рамки
27.07.21 20:07

Стоимость реконструкции Шулявского моста в Киеве выросла в 2,5 раза
27.07.21 19:58

В Италии выпал гигантский град
27.07.21 19:00

Главные новости за 27 июля 2021 года
28.07.21 09:56

В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
28.07.21 09:41

Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ
27.07.21 19:00

Главные новости за 27 июля 2021 года
27.07.21 15:59

Украинец поставил олимпийский рекорд в плавании
27.07.21 13:57

По заветам Путина: российский депутат призвал к открытой войне с Украиной
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
27.07.21 09:30

Коронавирус в Украине: 681 заболевший и 27 погибших
27.07.21 09:14

Копилка сборной Украины на Олимпийских играх пополнилась еще одной бронзовой медалью
26.07.21 20:29

Кравчук уже месяц находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ
26.07.21 19:12

Главные новости за 26 июля 2021 года
21.07.21 14:36

В Украине повысят тарифы на электроэнергию
26.07.21 15:38

Украинских чиновников подловили на поголовной лжи в декларациях о доходах
22.07.21 09:09

Человечество ждет коллапс. Ученые дали прогноз
24.07.21 15:15

В Одессе УПЦ открыла приют для жертв домашнего насилия
23.07.21 19:19

В Украине задержали гигантскую партию иранского героина
23.07.21 20:38

Центры массовой вакцинации открылись еще в 4 городах Киевской области
24.07.21 14:49

Выявлена очередная мутация коронавируса
23.07.21 19:19

Под Киевом масштабно отпразднуют День Крещения Руси
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
23.07.21 18:59

Главные новости за 23 июля 2021 года
Фото и Видео
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
На известном немецком фармацевтическом заводе прогремел взрыв
На известном немецком фармацевтическом заводе прогремел взрыв
Клиника репродуктологии в Киеве наладила целый конвейер по продаже украинских детей за границу
Клиника репродуктологии в Киеве наладила целый конвейер по продаже украинских детей за границу
Ночью во Львове массово горели автомобили
Ночью во Львове массово горели автомобили
Бывший «альфовец» создал банду, которая грабила чиновников, судей и правоохранителей
Бывший «альфовец» создал банду, которая грабила чиновников, судей и правоохранителей
Появилось видео, как маленькая собачка спасла девочку от койота в Канаде
Появилось видео, как маленькая собачка спасла девочку от койота в Канаде
fraza.com
Новости блогосферы
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.