Киевлян попытались убедить, что вода из-под крана лучше бутилированной

Главное: Киевлян заверили в качествах воды из-под крана. Она якобы лучше, чем бутилированная.

Детали: Киевлян попытались убедить в том, что вода из-под крана ничем не хуже бутилированной. Об этом сказано в сообщении «Киевводоканале».

Там, в частности, информировали, что их вода «проходит все необходимые стадии очистки и обеззараживания».

При этом уверяется, что за ее качеством постоянно следят специалисты как в процессе водоподготовки, так и в контрольных точках городской сети.

Отмечается: «Качество водопроводной воды соответствует действующим государственным санитарным правилам и нормам, поэтому вода из-под крана точно будет чистой и безопасной для здоровья».

Интересно, что коммунальщики говорят следующее: «Бутилированная вода или та, что продается в разлив, и которой сейчас чаще пользуются для приготовления пищи, не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов ее изготовления и не имеют соответствующих разрешительных документов».

Киевлян заверяют, что вода из-под крана «имеет естественный состав минералов, необходимый для организма человека, а бутилированная зачастую почти не содержит природных солей кальция и магния».

«Киевводоканал» отмечает: «Систематическое употребление исключительно дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма».

Резюмируется: «40% воды в городе уже обеззараживается без хлора, поэтому такая вода еще более качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов».

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