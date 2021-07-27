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Новости > Украинец поставил олимпийский рекорд в плавании

Украинец поставил олимпийский рекорд в плавании

Автор: «Фраза»
27.07.21 15:59
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Украинец поставил олимпийский рекорд в плавании

Главное: Украинец Михаил Романчук на Олимпийских играх в Токио вышел в финал плавания на 800 метров вольным стилем, показав лучший результат. Таким образом, он установил первый в истории этой дисциплины на олимпиадах рекорд.

Детали: Украинский пловец Михаил Романчук в Токио установил рекорд Олимпийских игр на дистанции 800 метров вольным стилем. Как сообщает «Трибуна», в борьбе за выход в финал он показал время 7.41,28, заняв первое место в квалификации.

Отметим, что эта дисциплина впервые представлена на Олимпиаде, поэтому Романчук стал первым рекордсменом в истории турнира.

Кроме того, пловец побил рекорд Украины, который установил в 2019 году в Стокгольме. Тогда его результат был 7.42,49.

Также в финал соревнований попал украинец Сергей Фролов со временем 7.47.67.

Финал пройдет в четверг, 29 июля, в 04:30 по киевскому времени.

Справка: Михаил Романчук — двукратный чемпион Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Также Романчук дважды завоевал «серебро» на дистанции 1500 метров. Кроме того, украинец чемпион Европы на дистанции 400 и 1500 метров.

В тему: На данный момент в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио три бронзовых медали. Их завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, шпажист Игорь Рейзлин и стрелки из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук.

В то же время Международное агентство тестирования на допинг временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую триатлонистку Юлию Елистратову.

Тэги: рекорд, Олимпийские игры, Токио, спорт, плавание, Михаил Романчук

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