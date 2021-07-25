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Новости > Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020

Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020

Абелардо
25.07.21 15:16
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Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020

Главное: Копилка сборной Украины на Олимпийских играх в Токио пополнилась еще одной медалью. «Бронзу» завоевал 36-летний Игорь Рейзлин.

Детали: На Олимпийских играх в Токио состоялся поединок за «бронзу» в мужском фехтовании между 36-летним украинцем Игорем Рейзлиным и итальянцем Андреа Сантарелли.

Бой со счетом 15:12 выиграл Рейзлин, который и взял бронзовую награду.

На Олимпиаде Рейзлин сперва одолел двух швейцарцев — Бенжамина Штеффена и Макса Гайнцера, после чего справился с египтянином Мухамедом Эльсайедом. В полуфинале Игорь проиграл французу Ромейну Каннону.

В тему: Ранее «бронзу» выиграла дзюдоистка Дарья Билодид.

Тэги: Украина, общество, Олимпийские игры, Олимпиада, медаль, Игорь Рейзлин

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