Ряд поездов задерживаются из-за непогоды. Обнародован список

Главное: Из-за непогоды сразу пять поездов «Укрзализныци» задерживаются в пути. Это уже второй раз за текущие сутки, когда УЗ сообщает о задержке поездов.
Детали: «Укрзализныця» обнародовала список поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Задерживаются рейсы трех пассажирских поездов и двух электричек.
В пути задерживаются рейсы:
— № 282 Хмельницкий-Геническ (задерживается на 2 часа);
— № 15 Харьков-Рахов (задерживается на 1 час 30 минут);
— № 70 Львов-Мариуполь (задерживается на 45 минут).
Также задерживаются пригородные поезда:
— № 6331 Покровск-Лозовая (задерживается на 30 минут);
— № 6235 Славянск — Изюм (задерживается на 1 час 25 минут).
Стоит добавить, что «Укрзализныця» уже второй раз за сутки сообщает о задержке поездов.
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