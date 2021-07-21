Названа предварительная причина аварии на химзаводе под Ровно

Главное: Предварительной причиной аварии на химзаводе под Ровно названо несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии.

Детали: В Министерстве внутренних дел Украины назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно. Это несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства.

По его словам, предприятие функционирует с 1969 года, и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.

«Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии», — заявил Монастырский.

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