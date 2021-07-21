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Новости > Впервые в истории: гражданина Украины обвинили в пиратстве в Индийском океане

Впервые в истории: гражданина Украины обвинили в пиратстве в Индийском океане

Агата Кловская
21.07.21 12:10
263
Впервые в истории: гражданина Украины обвинили в пиратстве в Индийском океане

Главное: Украинца обвиняют в пиратстве. Произошло это в Индийском океане.

Детали: Гражданина Украины обвиняют в пиратстве в Индийском океане. Произошло это впервые в истории нашей страны.

Об этом сообщает Офиса генерального прокурора.

Информируется следующее: «Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора был задержан гражданин Украины и ему сообщено о подозрении по факту пиратства – использования с целью получения материального вознаграждения или иной личной выгоды вооруженного или невооруженного судна для захвата другого морского или речного судна, применения насилия, ограбления или иных враждебных действий в отношении экипажа или пассажиров судна (статья  446 УК)».

Уточняется: «Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые».

Следствие говорит, что мужчина, являясь сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

В сообщении сказано: «При выполнении своих обязательств по охране в июле 2020 он с оружием прибыл на судно под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана, и, действуя в целях собственной выгоды, используя оружие, сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств».

Кроме этого отмечается: «Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа он продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования».

Сообщается: «Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия в отношении него и членов экипажа, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца. В результате переговоров, через четыре дня представители судоходной компании предоставили указание капитану выдать ему шесть тысяч долларов в обмен на сдачу им оружия и разблокирования работы судна».

Резюмируется, что правоохранителями по месту жительства гражданина был проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В тему: У берегов Бенина пираты напали на танкер с украинцами на борту, похитив 15 человек.

Тэги: общество, мир, пиратство, криминал, Индийский океан, новости Украины

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