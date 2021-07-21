Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире

В Киеве более полутысячи домов будут сидеть без горячей воды аж до августа
Названа дата боя между Усиком и Джошуа. Контракт уже подписан
В НАН предупреждают об окончании спада заболеваемости Covid-19 в Украине
Коронавирус в Украине: заболели 655 людей, умерли тринадцать больных
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Бушевавшая непогода ударила по тринадцати областям Украины
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