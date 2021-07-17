Из-за жуткой жары в Киеве закрыли все пляжи

Главное: В Киеве закрывают пляжи. Причина – аномальная жара в городе.

Детали: Аномальная жара в Киеве привела к закрытию городских пляжей. Тут были вывешены красные флаги.

Подробности поведали в КП «Плесо».

Коммунальщики говорят: «При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное цветение воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы».

Там добавили: «При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается. Запрет связан с потенциальными рисками для здоровья и должен предотвратить распространение инфекционных болезней».

Резюмируется: «Всем четырнадцати официальным пляжам присвоен временный статус «не купаться». О снятии этого статуса будет сообщено отдельно».

При этом стоит добавить, что сами территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга.

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