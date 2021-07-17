На Буковине ко дню памяти Царской семьи верующие УПЦ прошли 25 км крестным ходом

Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус
Главные новости за 16 июля 2021 года
В Минздраве рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от коронавируса
Киев и область в ближайшие часы накроют грозы
В Украине хотят вакцинировать от коронавируса прямо в аптеках
Шмыгаль анонсировал крупную поставку вакцины Moderna
Стало известно, какие европейские страны признали украинский COVID-сертификат
Въезд грузовиков в Киев снова запрещен
Верховная Рада назначила нового главу МВД. Тот уже рассказал, что будет делать
Стало известно, сколько в Украине зафиксировано случаев альфа- и дельта-коронавируса