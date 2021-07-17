В США создали одежду, устойчивую к укусам комаров

Главное: В США придумали одежду, которая предотвратила 100% комариных укусов. Ожидается, что она будет полезна, в первую очередь, для военных, но, в случае получения патента, ее смогут носить все желающие.

Детали: Американские инженеры из Университета Северной Каролины создали «антикомариную» одежду. Наряд изготовлен из текстильного материала и не содержит инсектицидов, сообщает Insects.

Изделие уже протестировано. Вычислительная модель показала, что одежда предотвратила 100% укусов.

«Мы вычислили размер пор между волокнами и толщину нитей, а затем создали соответствующую ткань», — рассказывают ученые.

Кроме этого, ученые сравнили свое изделие с одеждой, обработанной инсектицидами, и выяснили, что она лучше справляется с укусами.

Теперь создатели «антикомариной» одежды готовятся запатентовать свою разработку.

Более того, они считают, что ткань будет эффективна и против других насекомых.

На сегодняшний день инженеры уже создали нижнее белье, рубашки с длинным рукавом и другую одежду на основе этой ткани.

В тему: Ученые рассказали, кого комары кусают в первую очередь.