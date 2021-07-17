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Новости > Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус

Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус

Агата Кловская
17.07.21 11:26
409
Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус

Главное: Британские ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 разных условий. Вирус может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода.

Детали: По исследованиям британских ученых, коронавирус может иметь более 200 различных симптомов — от галлюцинаций до потери памяти. Об этом сообщает The Guardian.

В университетском колледже Лондона отметили, что инфекция может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода.

Автор исследования подчеркнула, что симптомы коронавируса могут ощущаться через 16 месяцев после заражения, а десятки тысяч пациентов могут даже не знать, что они связаны именно с COVID-19.

В результате опроса у 3 762 человека, перенесших «длительный COVID» было выявлено 203 симптома, из которых 66 отслеживались в течение семи месяцев.

В частности, наиболее распространенными симптомами были: усталость, недомогание после физических или умственных нагрузок, головокружение, зрительные галлюцинации, зуд кожи, изменения менструального цикла, нарушение половой функции, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, ухудшение зрения, диарея и шум в ушах.

Исследователи также зафиксировали прогрессирование симптомов со временем.

Так, через шесть месяцев после выздоровления большинство симптомов, выявленных при COVID-19, оставались, а именно: изменение температуры тела, усталость, недомогание после нагрузок и раздражение.

Более 2 тысяч респондентов с симптомами, которые длились дольше шести месяцев утверждают, что они чувствовали в среднем 13 симптомов в течение седьмого месяца.

Указано, что около 22% людей, принимавших участие в опросе, заявляли, что не могут работать после выздоровления. Они увольнялись с работы, брали длительный больничный, а 45% требовали сокращенного графика работы.

В тему: Медики назвали основные симптомы коронавируса у детей. Это лихорадка, диарея и рвота.

Тэги: ученые, общество, здоровье, мир, наука, британские ученые, коронавирус

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