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Новости > На Киевщине откроют тайну Чингисхана

На Киевщине откроют тайну Чингисхана

Агата Кловская
14.07.21 14:52
353
На Киевщине откроют тайну Чингисхана

17 и 18 июля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на развлекательную программу "Загадка Чингисхана". Гостей ждут конные шоу, турнир по верховой стрельбе из лука, древнеславянские забавы, прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, экстремальные аттракционы, исторические экспозиции. И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Войдя в ворота Древнего Киева, гости совершат путешествие во времена Средневековья. В 34 км от Киева современного гости попадут в Киев Древний, где на протяжении двух дней будет сочетаться история Киевской Руси и монголов-кочевников во главе с великим полководцем Чингисханом.

Гости Древнего Киева увидят воссозданные шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров),  Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков. Только здесь можно увидеть уникальную воссозданную Васильевскую церковь Х века, единственное в Украине действующее огромное осадное орудие – требушет, корабль древних викингов X века и даже средневековую пыточную.

В Древнем Киеве гостей ждет знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых  пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый гость может подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться на них верхом или в экипаже.

Приятным сюрпризом для гостей 17 и 18 июля станут состязания по верховой стрельбе из лука. Опытные конные каскадеры  будут состязаться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но, в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков.

В Княжестве каждый почувствует себя полноправным жителем Киевской Руси. Здесь можно пройтись по древним улочкам, покататься на лошадях, отведать вкуснейших напитков и блюд с костра, научиться метко стрелять из лука, чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно облачиться в наряды времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию для соц.сетей. В средневековой лавке можно выбрать на память оригинальные  сувениры ручной работы. Любители экстрима получат мощный заряд  адреналина от канатного спуска «Полетайло» с маршрутами разной сложности и скоростной горки «Змей Горыныч».

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.
Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы в 14:00.

В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Лучшая дорога своим автомобилем – через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого –200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно. Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, история, культура, Чингисхан

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