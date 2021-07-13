В ближайшие выходные жара ударит по Украине с новой силой

Главное: Выходные в Украине будут жаркими. Возможны грозы.

Детали: В ближайшие выходные, 17-18 июля, в Украине будет очень жарко. Свой прогноз дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что грозовые дожди возможны лишь в некоторых северных и западных областях. На остальной территории страны должно быть сухо.

Днем воздух прогреется до 26-37 тепла, а ночью будет плюс 18-24.

В Киеве прогнозируется сухая и малооблачная погода: днем ожидается плюс 31-33, а ночью 20-22 тепла.

Карта погоды:

В тему: К концу недели на Украину обрушится жестокая жара.