В Глобино произошло отравление неизвестным веществом

Главное: В Глобино отравились люди. ЧП произошло на мясокомбинате.
Детали: Минувшей ночью в Глобино (Полтавская область) произошло ЧП. О нем сообщили в ГСЧС.
Информируется, что в сортировочном цеху ООО «Глобинский мясокомбинат» случилось отравление неизвестным веществом.
В результате пострадали шестнадцать сотрудников.
Госпитализация понадобилась для четырнадцати людей: тринадцать – в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии.
Еще два человека от медицинской помощи отказались.
Причина инцидента пока не установлена. Сейчас само предприятие работает в штатном режиме.
Подчеркивается, что подразделения ГСЧС не привлекались.
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