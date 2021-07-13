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Новости > В Глобино произошло отравление неизвестным веществом

В Глобино произошло отравление неизвестным веществом

Агата Кловская
13.07.21 09:28
361
В Глобино произошло отравление неизвестным веществом

Главное: В Глобино отравились люди. ЧП произошло на мясокомбинате.

Детали: Минувшей ночью в Глобино (Полтавская область) произошло ЧП. О нем сообщили в ГСЧС.

Информируется, что в сортировочном цеху ООО «Глобинский мясокомбинат» случилось отравление неизвестным веществом.

В результате пострадали шестнадцать сотрудников.

Госпитализация понадобилась для четырнадцати людей: тринадцать – в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии.

Еще два человека от медицинской помощи отказались.

Причина инцидента пока не установлена. Сейчас само предприятие работает в штатном режиме.

Подчеркивается, что подразделения ГСЧС не привлекались.

В тему: В Майдане произошло массовое отравление людей.

Тэги: отравление, общество, ЧП, Полтавская область, новости Украины, Глобино

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