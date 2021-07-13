В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на крупную сумму

Главное: В Запорожье водитель электросамоката совершила наезд на пешехода. Суд взыскал с нее 127 тысяч гривен.
Детали: Шевченковский районный суд Запорожья признал виновной водителя электросамоката в результате ее наезда на человека во время движения. Об этом сообщает государственный реестр судебных решений.
Как отмечается, с обвиняемой была взыскана компенсация в размере 127 тысяч гривен.
Согласно данным следствия, женщина двигалась по пешеходному тротуару. В результате наезда, пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.
В частности, во время рассмотрения дела, суд признал электросамокат транспортным средством, которое применяется для перевозки людей и оборудован специальными механизмами.
В соответствии со ст. 291 Уголовного кодекса Украины обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы, однако с освобождением от его отбытия на основании ст. 75.
Также суд принял гражданский иск о взыскании с обвиняемой:
— 102 тыс. гривен материального ущерба;
— 23 тыс. гривен морального вреда;
— 2 тыс. гривен расходов на юридическую помощь.
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