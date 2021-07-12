Украинцев «порадуют» новыми тарифами на электроэнергию

Главное: В связи с запуском с 1 августа модели специальных обязательств, в Украине изменятся тарифы на электроэнергию для населения. Максимальный тариф составит 3,4 грн/кВТ-ч.

Детали: Министерство энергетики планирует запустить в Украине новую модель специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии для населения, в связи с чем изменится тариф на электричество. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает НВ.

По словам министра, в Украине будут введены дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления.

Новую модель спецобязательств планируют запустить с 1 августа. Цена для разных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Это сделано с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения.

Будет несколько категорий:

— до 100 кВт-ч;

— 100−300 кВт-ч;

— 300−500 кВт-ч,

— от 500 кВт-ч.

Максимальный тариф предлагают установить на уровне 3,4 грн/кВТ-ч. Сейчас тариф для населения установлен на уровне 1,68 грн/кВат-ч.

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