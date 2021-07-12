Коронавирус в Украине значительно притих

Главное: За сутки от коронавируса в Украине умерли семь больных. Заболели 174 человека.

Детали: Коронавирус в Украине серьезно снизил обороты. Данные на понедельник, 12 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 174 случая заразы. Госпитализация понадобилась для 266 людей, а выздоровели 236 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 9 606, методом ИФА – 1 714, экспресс-тестами – 5 365.

Наибольшее число больных выявили в Киеве (63), а также Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях. При этом в Ивано-Франковской, Черниговской и Закарпатской областях новых зараженных не было.

Жертвами болезни за сутки стали семь человек. Всего скончались уже 52 604 человека.

С начала пандемии заболели 2 241 217 человек, а выздоровели 2 177 529 людей.

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