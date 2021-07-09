Ночью в Николаеве дрались и стреляли

Главное: Ночью в Николаеве произошла драка со стрельбой. Задержали шесть человек.

Детали: Минувшей ночью в Николаеве было неспокойно. Подробности поведала местная полиция.

Сообщается, что возле одного из магазинов на проспекте Мира произошла массовая драка со стрельбой.

Приехавшие копы разогнали дерущихся, задержав при этом шестерых человек от 20 до 34 лет. Некоторые из них приехали в город из области.

Идет следствие, выясняются причины инцидента.

Уже открыто уголовное дело по статьям 263 «Незаконное хранение оружия» и 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

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