В Полтаве УПЦ приглашает на обучение в иконописную школу

Учебная программа иконописной школы сочетает освоения иконописи и монументальной христианской сакральной живописи с богословским образованием.
«Иконописная школа преподобного Порфирия Кавсокаливита стала первым в Украине стационарным отделением иконописи с шестидневным обучением. На сегодняшний день среди работ преподавателей и выпускников Полтавской семинарии можно отметить не только отдельные иконы, но и иконостасы, роспись храмов, трапезных помещений, баптистериев, создание новых иконографий. География работ широка – не только Украина и страны ближнего зарубежья, но и Италия, Германия, Словакия, Греция, в том числе и Святая Гора Афон, где иконописцами ПМДС украшался храм священномученика Харалампия в Свято-Пантелеймоновом монастыре», - говорится на сайте семинарии.
Отмечается, что преподаватели и студенты Иконописной школы проходили стажировку в Иконописном доме Вуцина (г. Салоники, Греция), Иконописной мастерской монастыря Ксенофонт (Святая Гора Афон, Греция), мозаичной мастерской Centro Aletti (Рим, Италия), Иконописной школе Троице-Сергиевой Лавры (Сергиев Посад, Россия).
«В учебном заведении будущие иконописцы получают знания не только по иконописи и росписи христианских сакральных пространств, но и по основам академического рисунка, истории христианского искусства, христианской иконографии, иконоведения, катехизиса, Библейской истории Ветхого и Нового Заветов, церковнославянского языка, литургики, миссиологии, православной педагогики. Ученики имеют возможность овладеть основами мозаичного искусства и реставрации древних памятников церковной живописи», - сказано на сайте.
Срок обучения – 4 года. С правилами приема можно ознакомиться на сайте.
В тему: В Киевских духовных школах началась вступительная кампания.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.