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Новости > В Виннице от старости умерла 10-летняя художница

В Виннице от старости умерла 10-летняя художница

Александр Панько
01.07.21 16:34
443
В Виннице от старости умерла 10-летняя художница

Главное: В Виннице умер единственный в Украине ребенок, имеющий редкое генетическое заболевание — преждевременное старение организма. Несмотря на то, что Ире Химич было всего 10 лет, из-за прогерии возраст ее организма насчитывал около 60 лет.

Детали: Десятилетняя девочка из Винницкой области Ира Химич скончалась от старости из-за прогерии — редчайшего заболевания, также известно как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Как сообщила мать ребенка Дина Химич на своей странице в Facebook, из-за болезни девочка не могла вести активный образ жизни, но зато рисовала картины, которые родители выставляли на персональных выставках.

Больная прогерией Ира Химич

Больная прогерией Ира Химич

Известно, что до сих пор жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов. Однако, несмотря на юный возраст, организму девочки было уже более 60 лет. Таким образом, ее организм ежегодно старел на 8-10 лет..

Сюжет о ней в конце 2019 года снял ТСН.

Отметим, что Ира была единственным ребенком в Украине с таким диагнозом.

Во всем мире зафиксировано не более 100 случаев такой болезни.

В тему: В феврале 2020 года в Луцке от старости умерла 8-летняя жительница села Качин Анна Сакидон, у которой была диагностирована детская прогерия.

Тэги: болезнь, здоровье, художница, Винница, новости Украины, прогерия

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