В Виннице от старости умерла 10-летняя художница

Главное: В Виннице умер единственный в Украине ребенок, имеющий редкое генетическое заболевание — преждевременное старение организма. Несмотря на то, что Ире Химич было всего 10 лет, из-за прогерии возраст ее организма насчитывал около 60 лет.

Детали: Десятилетняя девочка из Винницкой области Ира Химич скончалась от старости из-за прогерии — редчайшего заболевания, также известно как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Как сообщила мать ребенка Дина Химич на своей странице в Facebook, из-за болезни девочка не могла вести активный образ жизни, но зато рисовала картины, которые родители выставляли на персональных выставках.

Известно, что до сих пор жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов. Однако, несмотря на юный возраст, организму девочки было уже более 60 лет. Таким образом, ее организм ежегодно старел на 8-10 лет..

Сюжет о ней в конце 2019 года снял ТСН.

Отметим, что Ира была единственным ребенком в Украине с таким диагнозом.

Во всем мире зафиксировано не более 100 случаев такой болезни.

В тему: В феврале 2020 года в Луцке от старости умерла 8-летняя жительница села Качин Анна Сакидон, у которой была диагностирована детская прогерия.