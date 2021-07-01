В Украине официально появился собственный Нью-Йорк

Главное: Парламент переименовал поселок Новгородское в Донецкой области. Теперь он называется Нью-Йорк.

Детали: Верховная Рада Украины поддержала решение о переименовании поселка Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк. Как сообщает «Украинская правда», за соответствующее постановление без обсуждения проголосовал 301 народный депутат.

Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.

На заседании комитета выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко. Она отметила, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно «не очень-то по-русски и звучало», и также было созвучно с американским Нью-Йорком.

Справка: Поселок городского типа Новгородское находится недалеко от Нелиповки и подчиняется Торецкой военно-гражданской администрации. Был основан в 1877 г под названием Нью-Йорк немцами, которых пригласила сюда российская императрица Екатерина II, и назывался так вплоть до 1951 г, когда Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании его в Новгородское.

В тему: В октябре 2019 года жители поселка Новгородское Донецкой области решили вернуть ему историческое название — Нью-Йорк.

При этом в Верховную Раду предыдущего созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, однако оба были отозваны в связи с переизбранием парламента.