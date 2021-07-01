Главное: В Крыму футбольные ворота упали на десятилетнего мальчика. Ребенок погиб.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошла трагедия. В Джанкое на десятилетнего мальчика рухнули металлические футбольные ворота – малыш погиб.

Инцидент произошел на муниципальной спортплощадке.

Ребенок получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Выяснилось, что ворота были не закреплены.

Следствие говорит, что трагедия случилась по вине должностных лиц управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства российской администрации города.

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