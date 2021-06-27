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Новости > В Херсоне верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Касперовской иконой Богородицы

В Херсоне верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Касперовской иконой Богородицы

Александра Кудрявцева
27.06.21 14:45
286
В Херсоне верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Касперовской иконой Богородицы
Главное: В Херсоне верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом с Касперовской иконой Божией Матери.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ks.ua, духовенство и верующие прошли от Свято-Духовского собора к храму Всех святых.
 
Молитвенное шествие возглавили митрополит Херсонский и Таврический Иоанн и митрополит Новокаховский и Генический Филарет.
 
Чудотворный образ прибыл из Одессы для участия в престольном празднике Свято-Духовского кафедрального собора Херсона.
 
*** Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала на наши земли из Трансильвании, современная территория Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой.
 
К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.
 
С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.
 
Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.
 
С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.
 
В тему: Верующие УПЦ на велосипедах преодолеют 700 км из Киева в Святогорскую лавру.
 

Тэги: Херсон, Крестный ход, УПЦ

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