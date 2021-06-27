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Новости > Ломаченко жестко нокаутировал Накатани

Ломаченко жестко нокаутировал Накатани

Александр Панько
27.06.21 07:03
668
Ломаченко жестко нокаутировал Накатани

Главное: Боксер Василий Ломаченко досрочно победил Масаеши Накатани. Для Ломаченко этот поединок стал первым после поражения от Теофимо Лопеса.

Детали: Украинский боксер Василий Ломаченко досрочно победил японца Масаеши Накатани в девятом раунде. 12-раундовый не титульный поединок прошел в Лас-Вегасе, США.

Как пишет Спортарена, со старта поединка украинец завладел инициативой. В первом раунде Ломаченко получил серьезное рассечение после столкновения головами.

Накатани пытался отвечать своими атаками, но украинский боксер отлично защищался и практически не давал японскому сопернику попадать. Доминирование Ломаченко продолжалось и в девятом раунде украинский боксер провел очередную серию ударов и отправил Накатани в нокаут.

Для Ломаченко этот поединок стал первым после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года.

На профессиональном ринге украинец одержал 15-ю победу при двух поражениях.

Тэги: бокс, спорт, Василий Ломаченко

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