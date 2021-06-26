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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно молиться

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно молиться

Александра Кудрявцева
26.06.21 12:50
176
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно молиться
Главное: Молитва — это беседа человека с Богом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Блаженнейший отметил, что Господь учит нас, как молиться правильно, притчей о мытаре и фарисее (Лк. 18: 9-14).
 
«Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю А таможенник издалека стоял, и даже поднять глаз на небо не смел, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику!.. (Лк. 18: 11-13)», — процитировал владыка.
 
Из Евангелия известно, что молитва мытаря была более приятной Богу, ведь от нее, по слову архипастыря, «пахло смирением», а «от молитвы фарисея пахло гордыней».
 
Предстоятель УПЦ привел поучительный пример, который ему рассказал пустынник.
 
 
«В их крае жил один шустрый конокрад, который как-то захотел украсть породистого красивого коня. Идя на кражу, конокрад зашел в храм, купил свечку и поставил к иконе святителя Николая: „Святой отче Николае, помоги украсть коня“. Затем он действительно украл коня, сел на него и поскакал. Хозяева поскакали в погоню за вором. Конокрад увидел погоню, заехал в лес, отпустил коня, а сам хотел где-то спрятаться. Он увидел труп коровы. Звери уже съели внутренности, и остались от коровы только кости и кожа. Мужчина прыгнул в этот труп. Хозяева заскочили в лес, видят, что их конь ходит по лесу, а вора нет. Все обыскали, но в труп коровы не додумались заглянуть. Не найдя вора, хозяева сели на коней, забрав своего краденого, и поскакали домой. А конокрад едва не задохнулся, вылез из мертвой коровы и стал откашливаться. Тут к нему подошел старец и говорит: „Как тебе было в теле коровы?“. — „Ой, дедушка, я там чуть не задохнулся. Такая вонь там была“. Старец сказал ему: „Вот такой приятной вчера для меня была твоя свеча и молитва“. Все это положительно повлияло на вора, и он изменил свою жизнь», — рассказал Блаженнейший.
 
Митрополит Онуфрий призвал учиться правильной молитве. «Да выстроим свою молитву, чтобы от нее пахло смирением, а не гордыней. Тогда наша молитва будет сильной, полезной для нас и для тех, кто окружает нас в этой жизни», — подытожил он.
 
В тему: В день ангела Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге своего небесного покровителя.

Тэги: молитва, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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