У берегов Японии нашли тело рыбака, которого более 3 тыс. лет назад зверски растерзала акула-людоед

Главное: Британские археологи обнаружили в Японском море останки пловца, погибшего более 3 тыс. лет назад. При помощи компьютерного моделирования было установлено, что он стал жертвой белой акулы, которая оставила на теле без малого 800 укусов.

Детали: Археологи Оксфордского университета обнаружили останки самой древней жертвы нападения акулы. Как сообщает Lenta.ru, возраст погибшего достигает примерно трех тысяч лет.

По данным ученых, акула напала на взрослого мужчину, который был рыбаком и охотником-собирателем, жившим в Японии в конце периода Дземон в 1370-1010 гг до н. э. Период Дземон соответствует среднему и новокаменному веку. Хотя древние японцы принимали нововведения Запада, например, изготовление керамической посуды, но долго сохраняли приверженность традиционной палеолитической культуре, то есть оставались охотниками и собирателями.

Останки, которые обозначены специалистами под номером 24, были похоронены на стоянке древних людей Цукумо недалеко от Внутреннего Японского моря, где даже в наши дни акулы продолжают нападать на пловцов. На костях специалисты обнаружили 790 глубоких зазубренных отметин, оставшихся от зубов морского хищника.

Травмы, обнаруженные на скелете, включали костные выбоины, проколы, перекрестные царапины и переломы, вызванные воздействием грубой силы. Повреждения, в основном, были на руках, ногах, груди и животе.

Отмечается, что мужчина не мог выжить при таких серьезных травмах. Вскоре после этого большая часть тела была обнаружена и похоронена на общинном кладбище Цукумо.

Компьютерное моделирование травм на 3D-скелете, которое облегчило анализ повреждений, показало, что мужчина не стал жертвой конфликта с другими людьми и, скорее всего, был жив при нападении акулы.

Наиболее вероятным видом, напавшей на рыбака, является белая акула Carcharodon carcharias или тигровая акула Galeocerdo cuvier.

В тему: В 2020 году в Австралии был зафиксирован самый большой скачок нападений больших белых акул на людей за последние 90 лет.

Справка: Белая акула — вид хищных рыб, известный также как большая белая акула. Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Ее длина в некоторых случаях может превышать пять метров в длину и массу до двух тонн. Считается, что это самый опасный для человека вид акул, из-за чего ее порой называют «акула-людоед», однако на самом деле люди не являются для них предпочтительной добычей.

На сегодняшний день находится на грани исчезновения.