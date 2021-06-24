Меркель сделала громкое заявление по России, у Путина ей уже ответили

Главное: Ангела Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. В Кремле ей уже ответили.

Детали: Выступая в бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель сделала громкое заявление по России. Она призвала ЕС к прямому диалогу с руководством страны.

В частности, политик сказала: «Мне кажется, мы должны искать прямого контакта с Россией и ее президентом».

Она добавила: «Недостаточно, когда президент США говорит с президентом РФ. Евросоюз также не должен устраняться от диалога».

Немецкий канцлер также считает: «События последних месяцев ясно показали не только Германии, что неправильно реагировать на российские провокации нескоординированным образом. Нам нужно отвечать совместными и едиными усилиями».

По ее мнению, «на повестке дня должны быть общие стратегические интересы c Россией: это сфера защиты климата, мира и безопасности, урегулирование ситуации в Ливии и Сирии».

Ей уже ответили в Кремле. Позицию России озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал: «Инициативу оцениваем положительно. Владимир Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой».

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