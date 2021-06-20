В NASA заметили, как Земля раскаляется, из космоса

Главное: По данным NASA, на сегодняшний день Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Детали: Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства и Национальной администрации океанов и атмосферы сравнили показатели спутниковых датчиков с 2005 по 2019 гг и выяснили, что за этот период энергетический дисбаланс Земли увеличился почти вдвое. Как сообщает пресс-служба NASA, «энергетический дисбаланс» означает разницу между тем, сколько энергии Солнца поглощается атмосферой и поверхностью Земли и тем, сколько теплового излучения возвращается обратно в космос.

Таким образом, положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться.

По словам ведущего автора исследования Нормана Леба, «тенденции, которые мы обнаружили, в определенном смысле были весьма тревожными». Ведь повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае двигалось бы в космос.

Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.

По мнению ученых, если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.

В тему: С 1980 года уровень кислорода в обследованных озерах умеренной зоны снизился на 5,5% на поверхности и на 18,6% у дна. Это связано с повышением температуры пресной воды, которая увеличилась на 0,38 градуса по Цельсию за десятилетие.