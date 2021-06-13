Ученые подсчитали, сколько весят все коронавирусы, вызвавшие пандемию в мире

Главное: Как выяснили израильские ученые, общая масса всех коронавирусов SARS-CoV-2, циркулирующие в мире, может достигать 10 килограммов. По их мнению, это сравнимо с ядерной бомбой.

Детали: По подсчетам ученых из Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле, если все коронавирусы SARS-CoV-2, циркулирующие в мире, собрать в одном месте, то их общая масса составит от 0,1 до 10 килограммов. Как сообщает Science Alert, чтобы узнать это, исследователи сначала подсчитали, сколько примерно вирусов несет в себе каждый инфицированный.

Для этого они воспользовались данными предыдущих измерений числа вирусных частиц в организме макак-резусов во время пика инфекции в различных органах (легкие, миндалины, лимфатические узлы и пищеварительная система), экстраполировав на массу тканей человека.

В итоге получилось от 10 до 100 миллиардов вирусов на одного зараженного, что соответствует 1-10 микрограммам.

Отметим, что это приблизительная оценка, поскольку вирусная нагрузка на пике заражения будет разная у разных людей в зависимости от особенностей организма.

Поскольку общее количество инфицированных, которые еще не выздоровели, в любой момент времени составляло от 1 миллиона до 10 миллионов, то общая масса вирусов лежит где-то между массой яблока и массой ребенка.

По словам профессора кафедры наук о растениях и окружающей среде Института Вейцмана Рона Сендера, «если смотреть в широком историческом контексте, с точки зрения рычагов воздействия, атомная бомба содержит менее 100 кг расщепляющегося материала, но посмотрите, какое разрушение она несет».

Так же и здесь: «Мы говорим о крошечной массе вирусов, но они сеют хаос во всем мире», — заключил ученый.

В тему: По данным Всемирной организации здравоохранения, для борьбы с коронавирусом одной вакцинации недостаточно. Людям следует вести себя осторожно и помнить о постоянной угрозе инфицирования.