Правила вакцинации от коронавируса в киевском МВЦ изменили

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что правила вакцинации от коронавируса в киевском Международном выставочном центре изменили. Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

Детали: С этих выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

«Чтобы ускорить темпы вакцинации, мы усовершенствуем работу центра, со следующих выходных алгоритм его работы будет изменен. Теперь чтобы записаться на прививку от COVID-19, нужно зайти на сайт сервиса helsi.me и выбрать желаемый день и время вакцинации. Подтверждение записи вы получите СМС-сообщением. Его нужно будет показать на пункте вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой в приложении „Дія“», — отметил Кличко.

Он также добавил, что процедура вакцинации занимает больше времени у людей, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Поэтому для экономии времени перед вакцинацией в МВЦ нужно подписать декларацию.

В тему: На следующей неделе в курортных городах Херсонской области откроются пункты вакцинации от коронавируса. Привиться там смогут все желающие.