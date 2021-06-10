Главные новости за 10 июня 2021 года

— В приветствии «Героям слава», которое размещено на новой форме сборной Украины по футболу, нашли политический контекст. Поэтому эту фразу в УЕФА обязали убрать.

— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен решением УЕФА по новой форме сборной Украины по футболу. Он считает, что просто убрать одну фразу — недостаточно.

— На следующей неделе в курортных городах Херсонской области откроются пункты вакцинации от коронавируса. Привиться там смогут все желающие.

— Полностью вакцинированные украинцы имеют большой плюс, ведь они могут получить международный COVID-сертификат. Получить его можно у семейного врача.

— В Украине коронавирусом заболели еще 1 785 человек. Умерли 97 людей.

— Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о коренных народах в Украине не соответствует нормам гуманитарного права. Поэтому он сравнил Украину с нацистской Германией.

— Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что обществу придется постоянно думать об опасности инфицирования коронавирусом. Поэтому всем следует минимизировать свои контакты и носить маски.

— Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж. Она располагается в Швейцарии.