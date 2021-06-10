В России продолжают истерить по поводу новой формы сборной Украины

Главное: Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен решением УЕФА по новой форме сборной Украины по футболу. Он считает, что просто убрать одну фразу — недостаточно.

Детали: Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. Об этом сообщает Чемпионат.

«Категорически не согласен с решением УЕФА. Что „Слава Украине“ политический слоган, что „Героям слава“. Убрать второе — это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти», — заявил он.

«При чем тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Все четко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной. Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса», — сказал Колосков.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова одобрила решение УЕФА.

По ее словам, в спорте нужно «прославлять страну не националистическими лозунгами».

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава», — написала Захарова.

В тему: Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. У россиян знатно «подгорело».

В УЕФА ответили россиянам по новой форме сборной Украины.

РФС обратился в УЕФА с призывом запретить новую форму сборной Украины по футболу. Они считают форму сборной Украины политизированной.

Сегодня в УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян.

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком.