Верующие УПЦ сегодня празднуют Вознесение Господне

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви сегодня празднуют двунадесятый праздник — Вознесение Господа Иисуса Христа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, согласно церковной традиции, Вознесение — переходящий праздник, его дата меняется в зависимости от даты Пасхи так, как Вознесение празднуется на 40-й день после Воскресения Христова.

Вознесение всегда отмечают в четверг.

В этот день Церковь вспоминает важное евангельское событие. Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе. Это была последняя их встреча, когда ученики видели Своего Учителя во плоти. Затем Спаситель благословил их и вознесся на Небо.

О Вознесении Господнем сказано в заключительных главах двух Евангелий: «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Мк. 16:19) и «И вывел их из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24:50-51).

В духовном аспекте, Вознесение — праздник надежды на встречу с Господом во время Его Второго пришествия. Потому, что согласно Писанию, когда Иисус Христос, возносясь на Небо, скрылся в высоте, апостолы увидели двух «мужей в белой одежде». Ангелы сказали им, что будет Второе пришествие Спасителя на землю, Он «придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Вознесение Господне отмечают на протяжении 10 дней: 9 июня — предпразднество, в этот же день, согласно церковному календарю — отдание праздника Пасхи; 10 июня — сам праздник, Вознесение Господне и в течение 8 последующих дней — попразднство, которое завершается отданием праздника. До отдания Вознесения Господня, в этом году — 18 июня, священнослужители на богослужениях одевают белое облачение.

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