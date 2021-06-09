Митрополит Антоний рассказал, как встретить Вознесение Господне

Главное: Вознесение – праздник особый, когда Ангелы приближаются к людям, но это происходит только с теми, кто правильно и достойно отмечает этот день.

Владыка отметил, что Господу не нужны наши праздничные атрибуты, Ему необходимо наше сердце, ликующее о Нем.

«Из года в год мы проходим круг праздников, и они стали для нас чем-то привычным, обыденным. Душа праздника теряется за мишурой, за внешней картинкой, сложившимися традициями, пусть даже и благочестивыми. И мы из раза в раз пропускаем то неземное, что является камертоном праздничного дня, его высшим, совершенным звуком.

Для Господа важно не наше приношение в этот день, а внутреннее расположение, отречение от суетных забот мира, сосредоточение на высших глубинах и смыслах жизни. Такое отречение требует сверхусилий и сверхволи, которая уже будет не человеческой природы, а Божественной. К такому звучанию нас сегодня призывают Ангелы», - объяснил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что Вознесение Господне – это праздник Ангелов, которые встречают на Небе своего Творца и Царя в человеческом теле.

«Церковные песнопения сегодняшнего праздника наполнены ангельскими восклицаниями: «возьмите врата князи ваша» – поднимайте, врата небесные, свои затворы выше, принимайте Царя славы. И мы, вслед за Господом, с хвалебными песнями и радостными сердцами выдвигаемся в путь. Путь в жизнь вечную, который открыл нам Господь через Свое славное Вознесение. Жизнь земная после Вознесения Господня – не самоцель, впереди сияет свет жизни вечной», - заключил митрополит Антоний.