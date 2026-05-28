Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Где искать смешные и необычные новости без политики

Где искать смешные и необычные новости без политики

Агата Кловская
28.05.26 17:50
141
Где искать смешные и необычные новости без политики

Постоянный поток политических новостей и тревожных заголовков заставляет аудиторию искать другой формат контента. Именно поэтому запросы типа "смешные новости", "веселые новости мира" или "необычные новости со всего мира" стабильно остаются популярными. Люди хотят не очередной скандал, а удивляющие, развлекающие или просто помогающие переключиться истории.

Интернет давно сформировал отдельную экосистему "легких новостей" - от тематических сайтов до Reddit, TikTok и Telegram-каналов. Главное – знать, где искать действительно интересные подборки, а не бесконечный поток кликбейта.

Reddit – главный источник удивительных историй

Если нужны действительно необычные новости в мире, Reddit остается одной из лучших площадок. Именно здесь вирусные истории часто появляются раньше, чем попадают в СМИ.

Самые популярные разделы:

  • r/nottheonion — новости, звучащие как вымысел;
  • r/interestingasfuck – странные и увлекательные факты;
  • r/funny - юмористические ситуации и фото;
  • r/aww - вирусные истории о животных;
  • r/Damnthatsinteresting – необычные события со всего мира.

Преимущество Reddit состоит в том, что здесь контент отбирает сама аудитория. Если история действительно смешна или абсурдна, она быстро попадает в топ.

TikTok и Shorts — короткие смешные новости дня

Формат короткого видео полностью изменил способ потребления новостей. Вместо длинных текстов пользователи все чаще смотрят 30-секундные ролики с курьезами и удивительными событиями.

Что хорошо работает в TikTok и YouTube Shorts:

  • курьезные ситуации с камерами наблюдения;
  • необычные фестивали;
  • удивительные рекорды;
  • вирусные истории о животных;
  • смешные технологические фейлы;
  • абсурдные новости мира сегодня.

Особенно популярны аккаунты, которые делают короткие подборки "5 странных новостей дня" или "самые смешные новости недели".

Telegram-каналы для уставших от политики

Telegram стал альтернативой классическим новостным сайтам. Здесь легко найти каналы, публикующие только положительные или удивительные истории без тяжелой информационной повестки.

Обычно в таких каналах публикуют:

  • курьезы;
  • мемные новости;
  • необычные факты;
  • удивительные фото;
  • смешные истории из разных стран;
  • положительные действия.

Главный плюс Telegram – быстрая подача и отсутствие перегрузки рекламой, характерной для многих медиа.

Сайты с курьезными новостями

Несмотря на популярность соцсетей, отдельные сайты все еще специализируются именно на легком контенте. Часть из них работает в формате классических новостных медиа, но с акцентом на удивительные и веселые истории.

Чаще там можно найти:

  • смешные новости мира без политики;
  • странные законы разных стран;
  • забавные истории с туристами;
  • новости о животных;
  • необычные бытовые ситуации;
  • абсурдные рекорды.

Такие материалы легко читать даже во время короткого перерыва или по дороге на работу.

Какие форматы сейчас самые популярные

Аудитория все реже читает длинные тексты для развлечения. Лучше всего работают быстрые форматы с максимально простой подачей.

Сейчас активно растут:

  • подборки "самые странные новости дня";
  • короткие видеоновости;
  • мем-новости;
  • фотоистории;
  • новости в один абзац;
  • форматы "это реально произошло?".

Именно поэтому многие медиа запускают отдельные рубрики с веселыми или необычными событиями.

Какие темы стабильно набирают просмотры

Есть несколько категорий, которые почти всегда становятся вирусными независимо от страны или языка.

Животные

Кошки, собаки, попугаи и даже капибары стабильно генерируют миллионы просмотров.

Абсурдные ситуации

Людей традиционно привлекают истории, которые выглядят слишком странно, чтобы быть правдой.

Необычные изобретения

Удивительные гаджеты, роботизированные устройства и бытовые эксперименты быстро разлетаются соцсетями.

Курьезные рекорды

Чемпионаты по странным дисциплинам или абсурдные мировые рекорды остаются отдельным жанром интернет-контента.

Как настроить ленту без политических новостей

Алгоритмы соцсетей постепенно адаптируются под интересы пользователя. Если регулярно смотреть легкий контент, то платформы начнут показывать больше веселых новостей мира и меньше политической повестки.

Что помогает:

  • подписка на тематические аккаунты;
  • сокрытие политического контента;
  • активность в разделах с курьезами;
  • просмотр коротких положительных видео;
  • использование отдельных Telegram-каналов для развлечения.

Через несколько недель алгоритмы обычно полностью перестраивают рекомендации.

Часто задаваемые вопросы

Где лучше искать смешные новости мира сегодня?

Больше всего вирусных и необычных историй сейчас появляется в Reddit, TikTok и Telegram. Там контент обновляется быстрее, чем на традиционных новостных сайтах.

Какой формат веселых новостей самый удобный?

Для большинства пользователей это короткие видео или быстрые текстовые подборки. Они позволяют быстро переключиться без перегрузки информации.

Вывод

Спрос на смешные новости дня и необычные истории со всего мира растет. Люди все чаще ищут не вызывающий усталость контент, а наоборот — помогает отвлечься и получить эмоцию.

Сегодня для этого уже существует целая экосистема платформ: Reddit, TikTok, Telegram, Shorts и тематические сайты. И именно они постепенно становятся главным источником "легких новостей" для уставшей от политики аудитории.

Тэги: смешные новости, смешные новости дня, веселые новости мира, смешные новости мира без политики, необычные новости в мире, необычные новости со всего мира, смешные новости мира сегодня, курьезные новости, странные новости мира, позитивные новости, веселые новости без политики

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.05.26 16:59

Жена Байдена рассказала о нем жуткую историю

28.05.26 16:41

Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне

28.05.26 16:05

Ученые говорят, что вращение Земли рекордно замедляется

28.05.26 15:32

У Мадьяра заговорили об условии для встречи с Зеленским

28.05.26 15:30

Россия тормозит процесс обмена пленными

28.05.26 15:24

В России хотят отправлять детей работать уже с 12 лет

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 14:10

У Путина сделали дерзкое заявление по поводу мирных переговоров с Украиной

28.05.26 14:03

В ЕС призвали к новым санкциям против России

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 09:49

В МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев

28.05.26 09:14

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 28 мая

27.05.26 12:47

Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

27.05.26 11:49

Количество участников Чешской инициативы для Украины сократилось вдвое

27.05.26 10:54

В ООН прокомментировали планы РФ массированно бить по Киеву

27.05.26 10:18

Украина определила 500 целей в Беларуси, — Роберт «Мадяр» Бровди

27.05.26 09:39

Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 27 мая

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

22.05.26 12:45

Индия может покупать больше американской нефти

22.05.26 16:25

Французы узнали о коровах кое-что неожиданное

22.05.26 13:55

Трамп наехал на детей китайских толстосумов

22.05.26 14:03

Американцы раскрыли страшную правду об алкоголе

22.05.26 16:40

Астроном объяснил природу пятен на Солнце

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди