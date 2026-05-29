Пакистанцы поведали о небывалой пользе облепихи

Эксперты из университета Бахауддина Закарии в Пакистане рассказали о небывалой пользе облепихи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ее соединения способны влиять на ключевые клеточные сигнальные пути в организме, связанные с обменом веществ и воспалением.

Ученые поясняют, что говорится о растении Hippophae rhamnoides L., или облепихе крушиновидной, которое изучается как источник биоактивных веществ для функционального питания.

Отмечается, что ее компоненты способны модулировать сигнальные пути AMPK и PI3K/Akt, участвующие в регуляции энергетического обмена, чувствительности к инсулину и клеточного выживания.

Информируется, что облепиха содержит широкий спектр биологически активных соединений: витамин С, витамин Е, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и жирные кислоты. Подобный состав связан с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.

Также специалисты рассказали, что флавоноиды и пальмитолеиновая кислота могут влиять на клеточные процессы через сигнальные каскады AMPK и PI3K/Akt. Эти механизмы участвуют в регуляции окислительного стресса, воспалительных реакций и метаболизма липидов и глюкозы.

Экстракты облепихи способны снижать маркеры окислительного стресса, поддерживать липидный обмен и оказывать защитное действие на клетки печени, сосудистой и нервной систем. Говорится и о потенциальной связи с улучшением липидного профиля крови и снижением уровня воспалительных маркеров.

Подчеркивается, что отдельный блок данных касается дерматологических эффектов. Масло и экстракты Hippophae rhamnoides L. изучаются как средства, способные ускорять заживление тканей, снижать воспаление и уменьшать повреждение кожи, вызванное окислительным стрессом. За счет антимикробной активности растение рассматривается как перспективный компонент косметических и дерматологических формул.

Резюмируется, что облепиха представляет интерес для разработки функциональных продуктов питания, однако подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований для подтверждения эффектов у человека.

