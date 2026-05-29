Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Пакистанцы поведали о небывалой пользе облепихи

Пакистанцы поведали о небывалой пользе облепихи

Александр Панько
29.05.26 01:06
86
Пакистанцы поведали о небывалой пользе облепихи

Эксперты из университета Бахауддина Закарии в Пакистане рассказали о небывалой пользе облепихи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ее соединения способны влиять на ключевые клеточные сигнальные пути в организме, связанные с обменом веществ и воспалением.

Ученые поясняют, что говорится о растении Hippophae rhamnoides L., или облепихе крушиновидной, которое изучается как источник биоактивных веществ для функционального питания.

Отмечается, что ее компоненты способны модулировать сигнальные пути AMPK и PI3K/Akt, участвующие в регуляции энергетического обмена, чувствительности к инсулину и клеточного выживания.

Информируется, что облепиха содержит широкий спектр биологически активных соединений: витамин С, витамин Е, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и жирные кислоты. Подобный состав связан с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.

Также специалисты рассказали, что флавоноиды и пальмитолеиновая кислота могут влиять на клеточные процессы через сигнальные каскады AMPK и PI3K/Akt. Эти механизмы участвуют в регуляции окислительного стресса, воспалительных реакций и метаболизма липидов и глюкозы.

Экстракты облепихи способны снижать маркеры окислительного стресса, поддерживать липидный обмен и оказывать защитное действие на клетки печени, сосудистой и нервной систем. Говорится и о потенциальной связи с улучшением липидного профиля крови и снижением уровня воспалительных маркеров.

Подчеркивается, что отдельный блок данных касается дерматологических эффектов. Масло и экстракты Hippophae rhamnoides L. изучаются как средства, способные ускорять заживление тканей, снижать воспаление и уменьшать повреждение кожи, вызванное окислительным стрессом. За счет антимикробной активности растение рассматривается как перспективный компонент косметических и дерматологических формул.

Резюмируется, что облепиха представляет интерес для разработки функциональных продуктов питания, однако подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований для подтверждения эффектов у человека.

Ранее диетолог поведала о клубнике нечто важное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.05.26 00:47

Послы G7 подтвердили, что остались в Украине

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

28.05.26 23:49

Россияне сделали циничное заявление по поводу атак на Украину

28.05.26 20:46

Временный поверенный в делах США в Украине подтвердила, что находится в Киеве

28.05.26 19:46

В России продолжают разбрасываться угрозами в адрес Киева

28.05.26 17:50

Где искать смешные и необычные новости без политики

28.05.26 16:59

Жена Байдена рассказала о нем жуткую историю

28.05.26 16:41

Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне

28.05.26 16:05

Ученые говорят, что вращение Земли рекордно замедляется

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 09:49

В МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев

28.05.26 09:14

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 28 мая

27.05.26 12:47

Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

27.05.26 11:49

Количество участников Чешской инициативы для Украины сократилось вдвое

27.05.26 10:54

В ООН прокомментировали планы РФ массированно бить по Киеву

27.05.26 10:18

Украина определила 500 целей в Беларуси, — Роберт «Мадяр» Бровди

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

22.05.26 12:45

Индия может покупать больше американской нефти

22.05.26 16:25

Французы узнали о коровах кое-что неожиданное

22.05.26 13:55

Трамп наехал на детей китайских толстосумов

22.05.26 14:03

Американцы раскрыли страшную правду об алкоголе

22.05.26 16:40

Астроном объяснил природу пятен на Солнце

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди