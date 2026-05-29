Временный поверенный в делах США в Украине подтвердила, что находится в Киеве

Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис подтвердила, что не покидала Киев. Несмотря на угрозы России нанести удар по городу.

Дипломат сообщила: «Я сейчас нахожусь здесь, в Киеве, лично. Я очень рада, что сегодня с нами присутствуют сенатор Ричард Блюменталь и представитель Палаты Джим Гаймс. За последние несколько дней они провели чрезвычайно активную и насыщенную работу».

Также добавляется, что конгрессмены продолжат визит, посетив Черноморский форум по безопасности.

Ранее мы писали, что в России продолжают разбрасываться угрозами в адрес Киева.