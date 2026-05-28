Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые говорят, что вращение Земли рекордно замедляется

Ученые говорят, что вращение Земли рекордно замедляется

Александр Панько
28.05.26 16:05
296
Ученые говорят, что вращение Земли рекордно замедляется

Эксперты из Высшей технической школы Цюриха в Швейцарии бьют тревогу. По их словам, вращение Земли замедляется рекордными темпами.

Они сообщают, что скорость, с которой нашли дни удлиняются, сегодня является беспрецедентной за 3,6 миллиона лет геологической истории.

Ученые оценили окаменевшие оболочки древних одноклеточных морских организмов, обитавших на дне мирового океана, и по их химическому составу вычислили колебания уровня моря в глубоком прошлом, а потом на основе этих данных рассчитали изменения скорости вращения планеты.

Специалисты связывают такое замедление с таянием полярных ледников из-за изменения климата.

Поясняется, что талая вода с высоких широт стекает в океаны и распределяется ближе к экватору, что вызывает смещение массы от полюсов и приводит к изменению скорости вращения нашей планеты.

Уточняется, что нынешние темпы удлинения составили примерно 1,33 миллисекунды на сто лет.

Говорится: «Подобное изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка тысячи гигатонн. Чтобы наглядно представить себе это, представьте сплошной куб льда. Его высота составит десять километров. Это выше, чем высота Эвереста».

Резюмируется, что сдвиг продолжительности суток может повлиять на точность навигации космических аппаратов в Солнечной системе, а также на GPS-навигацию.

Ранее ученые заявили, что ночи на Земле становятся светлее.

Тэги: ученые, мир, Земля, наука

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.05.26 17:50

Где искать смешные и необычные новости без политики

28.05.26 16:59

Жена Байдена рассказала о нем жуткую историю

28.05.26 16:41

Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне

28.05.26 15:32

У Мадьяра заговорили об условии для встречи с Зеленским

28.05.26 15:30

Россия тормозит процесс обмена пленными

28.05.26 15:24

В России хотят отправлять детей работать уже с 12 лет

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 14:10

У Путина сделали дерзкое заявление по поводу мирных переговоров с Украиной

28.05.26 14:03

В ЕС призвали к новым санкциям против России

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 09:49

В МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев

28.05.26 09:14

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 28 мая

27.05.26 12:47

Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

27.05.26 11:49

Количество участников Чешской инициативы для Украины сократилось вдвое

27.05.26 10:54

В ООН прокомментировали планы РФ массированно бить по Киеву

27.05.26 10:18

Украина определила 500 целей в Беларуси, — Роберт «Мадяр» Бровди

27.05.26 09:39

Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 27 мая

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

22.05.26 12:45

Индия может покупать больше американской нефти

22.05.26 16:25

Французы узнали о коровах кое-что неожиданное

22.05.26 13:55

Трамп наехал на детей китайских толстосумов

22.05.26 14:03

Американцы раскрыли страшную правду об алкоголе

22.05.26 16:40

Астроном объяснил природу пятен на Солнце

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди