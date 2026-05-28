Ученые говорят, что вращение Земли рекордно замедляется

Эксперты из Высшей технической школы Цюриха в Швейцарии бьют тревогу. По их словам, вращение Земли замедляется рекордными темпами.

Они сообщают, что скорость, с которой нашли дни удлиняются, сегодня является беспрецедентной за 3,6 миллиона лет геологической истории.

Ученые оценили окаменевшие оболочки древних одноклеточных морских организмов, обитавших на дне мирового океана, и по их химическому составу вычислили колебания уровня моря в глубоком прошлом, а потом на основе этих данных рассчитали изменения скорости вращения планеты.

Специалисты связывают такое замедление с таянием полярных ледников из-за изменения климата.

Поясняется, что талая вода с высоких широт стекает в океаны и распределяется ближе к экватору, что вызывает смещение массы от полюсов и приводит к изменению скорости вращения нашей планеты.

Уточняется, что нынешние темпы удлинения составили примерно 1,33 миллисекунды на сто лет.

Говорится: «Подобное изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка тысячи гигатонн. Чтобы наглядно представить себе это, представьте сплошной куб льда. Его высота составит десять километров. Это выше, чем высота Эвереста».

Резюмируется, что сдвиг продолжительности суток может повлиять на точность навигации космических аппаратов в Солнечной системе, а также на GPS-навигацию.

Ранее ученые заявили, что ночи на Земле становятся светлее.