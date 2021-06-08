На Закарпатье ребенок выпал из коляски и умер

Главное: В одном из сел Закарпатской области умер ребенок, которого родители оставили на уход старшим детям. По предварительной информации, он выпал из коляски и ударился головой.

Детали: На Закарпатье ребенок погиб, выпав из коляски. Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

Несчастный случай произошел вчера, 7 июня, в селе Обава Чинадиевской общины Мукачевского района Закарпатской области.

Известно, что родители оставили годовалого ребенка в коляске дома под присмотром старших детей. Через некоторое время соседи услышали крик и прибежали на помощь.

По предварительным данным, ребенок выпал из коляски и ударился головой. Из-за полученных травм он скончался в больнице.

По данным СМИ, семья благополучная. По словам родителей, они неоднократно оставляли ребенка на уход старших детей.

Как именно произошла трагедия — выясняют правоохранители.

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