СМИ: Ярославский и Терехов постараются, чтобы в Харькове «закон об олигархах» Зеленского не работал

В Харькове сформировалась мощная коалиция, объединившая интересы главы МВД Арсена Авакова, заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко и олигарха Александра Ярославского, цель которой сохранить контроль над городом и обеспечить победу на выборах городского головы и.о. мэра Игоря Терехова. Об этом говорится в статье «Деолигархизация наоборот: как Харьков хотят превратить в „заповедник“ олигархов» , обнародованной на сайте «24 канал».

Издание напоминает, что недавно один из профессиональных футбольных клубов Харькова «Металл» провел свой последний матч во Второй лиге против криворожского «Кривбасса», на котором присутствовали Терехов и Ярославский, где объявили о возрождении на базе ФК «Металл» обанкротившегося клуба «Металлист», который ранее принадлежал Ярославскому.

«Впрочем, масштабная пиар-акция закончилась в целом ничем. Обещанная сенсация о возрождении „Металлиста“ обернулась крайне расплывчатыми заявлениями о „запуске процесса возрождения“, — говорится в статье. Журналисты также добавили, что „тема возрождения“ Металлиста» является своеобразной цепью, связывающей Терехова с ярославским«.

«Терехов очень рассчитывает, что пиар на „Металлисте“ поможет ему заслужить любовь харьковчан, но без Ярославского пиариться на возрождении любимой команды не получится. А Ярославский благодаря помощи Терехову получает возможность практически шантажировать городскую власть и требовать выгодных для себя решений», — пишет издание.

Авторы также отметили, что «глава МВД харьковчанин Арсен Аваков играет в выборах мэра Харькова свою важную роль». Сейчас в Харькове, пишет издание, «сформировалась мощная коалиция, цель которой сохранить контроль над городом и провести Терехова на должность мэра. Но это значит поделить Харьков, оставив на обочине команду президента Украины Владимира Зеленского».

Особое место в этой коалиции, по мнению авторов статьи, отведено Ярославскому, «главная цель которого получить контроль над тендерами и распределением средств городского бюджета». «Сейчас президент Владимир Зеленский и СНБО очень много говорят о деолигархизации, а в Харькове происходят ровно противоположные процессы. При активной поддержке Авакова и его команды и.о. мэра Терехов и Ярославский фактически берут под свой контроль бизнес, медиа спортивные и имиджевые проекты в городе, по сути делая харьковчан заложниками олигарха и его окружения», — заключает издание.

Как напоминает издание, досрочные выборы мэра Харькова состоятся 31 октября 2021 года. Сейчас обязанности городского головы в Харькове исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который до 2010 года работал заместителем губернатора Харьковщины Арсена Авакова. Терехов неоднократно подтверждал, что не прекращал связей с Аваковым и после того, как пошел работать в команду Геннадия Кернеса.