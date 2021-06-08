В Китае от коронавируса будут вакцинировать крошечных детей

Главное: В Китае собираются вакцинировать от COVID-19 детей до трех лет. Будут использовать препарат Sinovac.

Детали: Власти Китая дали добро вакцинировать детей до трех лет от COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что хотят использовать препарат Sinovac.

Производитель информирует, что вакцина одобрена для экстренного использования.

Ранее ее разрешили для введения детям в возрасте от трех до семнадцати лет.

Известно, что компания уже завершила испытания лекарства на ранних стадиях у детей и подростков. Их результаты обещают опубликовать в ближайшее время.

Всего в планах Китая вакцинировать до конца 2021 года семьдесят процентов населения страны.

В то же время ВОЗ пока одобрила вакцину Sinovac для экстренного введения людям в возрасте от восемнадцати лет.

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