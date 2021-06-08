В селе под Житомиром расстреляли супругов

Главное: В Житомирской области убили мужчину. Его жена находится в реанимации.

Детали: Минувшей ночью в селе Грубское (Житомирская область) произошло резонансное преступление. О нем сообщает местная полиция.

Тут расстреляли супружескую пару: мужчина 1974 года рождения погиб, а его жена 1982 года рождения доставлена в реанимацию.

Информируется, что после полуночи «неизвестный через окно стрелял в комнату частного дома», где как раз отдыхали супруги.

Уточняется, что в другой комнате дома находилась двадцатилетняя дочь супругов.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Идет следствие.

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