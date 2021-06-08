Почти «зеленых» регионов в Украине стало еще больше

Главное: В Украине частично отвечают «зеленой» зоне карантина 15 регионов. На сегодняшний день к «зеленой» зоне адаптивного карантина могут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

Детали: Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу признаков для определения региона со значительным распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Регионов, которые частично отвечают «зеленой» зоне карантина, стало 15.

Таким образом, по состоянию на 7 июня, перейти к «зеленой» зоне адаптивного карантина могут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

Сейчас вся территория Украины все еще находится в «желтом» уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее «частично зелеными» в Украине было 12 регионов.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 1602 человека.