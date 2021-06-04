В Харькове сообщили о массовом минировании больниц

Главное: В Харькове проверяют информацию о массовом минировании медицинских учреждений. Взрывчатку ищут сразу в 14 больницах.

Детали: В пятницу, 4 июня, в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании медицинских учреждений в городе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«Около 9:00 на электронную почту одного из подразделений полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях города», — говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют 14 медучреждений на наличие взрывчатки.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативные группы. Проводятся обследование зданий, а также эвакуация персонала и пациентов.

В тему: В мае минувшего года в Одессе сообщили о массовом минировании зданий.