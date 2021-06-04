В Одессе пациентку и медбрата затянуло в аппарат МРТ вместе с инвалидной коляской

Главное: В Одессе аппарат МРТ засосал инвалидную коляску, в которой находилась пациентка. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Детали: 2 июня в одной из частных клиник Одессы медбрат, сопровождавший на процедуру магнитно-резонансной томографии женщину-инвалида, пренебрег техникой безопасности, в результате чего его вместе с инвалидной коляской засосало в аппарат. Как сообщает ТСН со ссылкой на юриста медицинского учреждения Анатолия Богачева, в помещении, где находится аппарат МРТ, присутствует сильное магнитное поле, но мужчина, который привез и сопровождал пациентку на металлическом кресле, видимо, не понял, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры.

«Когда он решил вкатить кресло в помещение, где стоит томограф, и подкатить его ближе к пациентке, чтобы потом переложить ее на кресло, это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля», — рассказал Богачев.

В итоге травмы получила не только пациентка в инвалидном кресле, но и сам медбрат. Кроме того, вышло из строя устройство стоимостью $100 тыс.

По словам адвоката, перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, после чего они поставили под ним подписи. Клиника предоставила этот документ правоохранительным органам.

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