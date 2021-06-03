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Новости > Митрополит Антоний рассказал об опасности излишней откровенности в соцсетях

Митрополит Антоний рассказал об опасности излишней откровенности в соцсетях

Александра Кудрявцева
03.06.21 16:01
54
Митрополит Антоний рассказал об опасности излишней откровенности в соцсетях

Главное: Главный наш судья — не читатели страниц в соцсетях, а Сам Господь.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Помимо новостей и политики, пресса пестрит бесконечными реалити-шоу с откровениями медийных персон. Впрочем, и сами знаменитости весьма охотно выставляют на публику подробные страницы своей нынешней или прошлой жизни, причём порой довольно неприглядные...Человек, успешный или не очень, не может в себе держать все эмоции. Каждый нуждается в поддержке. Особенно, если речь идёт о чём-то таком, что гложет человека. Например, о собственном неблаговидном поступке. Все мы знаем, как тяжело порой оставаться наедине с собой и своими грехами», — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что если для христианина выход из такой ситуации ясен — существует исповедь, то людям нецерковным приходится непросто.

«Исповедуя свои грехи Господу через Его служителя и свидетеля — священника, раскаиваясь в этих грехах, сожалея о них, человек тем самым освобождается от их власти. Стирает со страниц своей души всю грязь», — объяснил владыка.

По его мнению, выставляя напоказ свои грехи и переживания в соцсетях, вместо христианской исповеди получается суррогат в виде «исповеди» перед публикой.

«Многие, отнюдь не знаменитые, люди, в том числе и некоторые христиане, ведут себя в публичном пространстве так же. Искушение публичностью довольно распространено в наше время. Потому нам всегда стоит обдумывать мотивы наших поступков, нашего публичного поведения. Особенно сейчас, когда, благодаря интернету, личного пространства становится всё меньше. Не будем забывать, что главный наш судья — это не читатели наших страниц в соцсетях, а Сам Господь. А Он видит наши души насквозь до самого дна. И обратиться за помощью и исцелением мы можем только к Нему», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал о сложностях миссионерства в интернете.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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