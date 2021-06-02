Американский астрофизик призвал не путать НЛО с инопланетянами

Главное: Американский ученый Адам Франк призвал не ассоциировать неопознанные летающие объекты с инопланетянами. По его словам, все опубликованные за последнее время данные не дают возможности эмпирически доказать внеземное происхождение НЛО.

Детали: Астрофизик Рочестерского университета США Адам Франк, участвующий в проекте по поиску внеземных цивилизаций SETI, утверждает, что появившиеся в последнее время сообщения о наблюдении НЛО не могут служить доказательством существования инопланетян. Как сообщает The New York Times, по мнению ученого, делать поспешные выводы о существовании внеземной жизни по этим свидетельствам глупо.

Он обратил внимание на тот факт, что после инцидента в Розуэлле в 1947 г в общественном сознании НЛО и инопланетяне стали практически тождественными понятиями. Однако на сегодняшний день у исследователей нет никаких свидетельств того, что неопознанные летающие объекты и атмосферные феномены хоть как-то связаны с деятельностью пришельцев.

Говоря о недавних свидетельствах, опубликованных ВМФ США, которые якобы указывают на существование неких неизвестных технологий, Франк подчеркнул, что они не являются достаточными для полноценного эмпирического исследования. В частности, по показаниям пилотов нельзя точно определить расстояние до объекта или его скорость. Опубликованные видео также не дают ученым возможности оценить характеристики гипотетических летательных аппаратов.

Кроме того, некоторые двигающиеся объекты, как показал ряд специалистов, могут быть результатом несовершенства оптики и систем слежения.

При этом ученый более вероятным объяснением искусственное происхождение некоторых НЛО со стороны России и Китая с целью проверки систем электронной разведки. По его словам, США в свое время использовали аналогичную стратегию для проверки чувствительности советских радарных систем.

В тему: Ранее бывший эксперт министерства обороны Великобритании по вопросам НЛО Ник Поуп не исключил, что объект, снятый над одним из американских кораблей у берегов Калифорнии, является беспилотником Китая или России.

Напомним: В середине мая 2021 года бывший офицер Военно-морских сил США Шон Кэхил рассказал об НЛО, который использовал технологии, на столетия опережающие земные, наблюдаемый с военного корабля USS Omaha. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — заявил он, подчеркнув, что НЛО двигался со сверхзвуковой скоростью и, возможно, мог заранее считывать информацию о траектории движения американских пилотов, фактически предугадывая их действия.

Впоследствии Пентагон подтвердил подлинность этого видео.

Тогда же пилот американских ВВС Райан Грейвс признал, что вместе с другими участниками эскадрильи неоднократно сталкивался с маневренными летающими объектами неизвестного происхождения.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.