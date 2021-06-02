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Новости > С сегодняшнего дня украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

С сегодняшнего дня украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

Александр Панько
02.06.21 15:57
257
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

Главное: Кабинет Министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу, о котором страны договорились еще в 2018 году.

Детали: Украинцы смогут находиться в Перу до 90 дней без виз. Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

При этом с туристической целью граждане Украины смогут находиться в стране до 183 дней в год.

В тему: В августе 2017 года Катар стал 120 государством, упростившим визовые требования для граждан Украины.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, мир, безвизовый режим, Перу

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