С сегодняшнего дня украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

Главное: Кабинет Министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу, о котором страны договорились еще в 2018 году.

Детали: Украинцы смогут находиться в Перу до 90 дней без виз. Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

При этом с туристической целью граждане Украины смогут находиться в стране до 183 дней в год.

В тему: В августе 2017 года Катар стал 120 государством, упростившим визовые требования для граждан Украины.