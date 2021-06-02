В ВОЗ рассказали о самых опасных штаммах коронавируса

Главное: В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении на территории страны штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции — британского и индийского. В целом специалистов больше всего тревожат четыре штамма коронавируса.

Детали: Наибольшую обеспокоенность у специалистов ВОЗ вызывают четыре разновидности коронавируса COVID-19, которые распространяются быстрее остальных. Об этом на брифинге заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она особо отметила мутацию коронавируса, которая была обнаружена во Вьетнаме. По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам ВОЗ.

«Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей», — добавила специалист.

Как отметила ван Керкхове, штамм вируса, обнаруженный во Вьетнаме, постоянно видоизменяется. Керкхове предположила, что эволюция этого штамма COVID-19 будет продолжаться и дальше.

«В общей сложности существует четыре варианта вируса, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — отметила ван Керкхове.

Говорить о других трех разновидностьях она не стала.



Ранее министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса. По его словам, новый штамм инфекции гораздо более заразный и легко передается по воздуху.

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